D'Zäregas kënnt mat grousser Warscheinlechkeet an d'Atmosphär op dëser Plaz.

Fuerscher vun der Oregan State University an den USA hu fir d'éischte Kéier eng Methan-Fuitte an der Antarktis entdeckt an analyséiert. Dat, wat se fonnt hunn, beonrouegt d'Wëssenschaftler staark.

2011 hunn d'Fuerscher festgestallt, datt aus enger 1 Zentimeter breeder a 70 Meter laanger Spléck am Rossmier an der Antarktis Methan ausgetrueden ass. Et ass fir d'éischte Kéier, datt an der Antarktis eng Methan-Fuitte entdeckt gouf, ma och déi éischte Kéier, datt eng Methan-Fuitte konnt erfuerscht ginn, vun där gewosst wier, wéini se entstanen ass, esou de Fuerschungsleeder Andrew Thurber.

Wéi d'Spléck entstanen ass, kënnen d'Wëssenschaftler sech bis haut net erklären - wuel wier se um Bord vun engem aktivem Vulkan, ma et géif awer näischt drop hiweisen, datt dat d'Ursaach wier, sot den Andrew Thurber géigeniwwer dem Guardian.

Och de Klimawandel kéint een als Grond ausschléissen, d'Rossmier wier nämlech bis ewell net erhëtzt ginn. Sollt dat duerch d'Äerderwiermung geschéien, kéint een en decke Problem kréien.

D'Fuerscher waren awer erstaunt iwwert en anert Resultat vun hiren Analysen. Et huet vill méi laang gedauert, bis Methan-friessend Mikroben opgedaucht sinn an och no 5 Joer ware se nëmmen nach a relativ klengen Zuele present.

Bei Methan-Fuitten am Mier sidele sech normalerweis Mikroben un, déi de Methan direkt ofbauen an ënnert anerem an CO2 verwandelen. Dat ass gutt, Methan huet nämlech en Zäregaseffekt, dee 25 mol méi héich ass, wéi dee vum CO2, an d'Prozesser, wéi e fräigesat gëtt, si vill manner bekannt.

Bei dëser Fuitte am Atlantik kommen d'Mikrobe bis ewell awer nach net no, fir de ganze Methan, deen austrëtt, ze verschaffen. Well d'Fuitte nëmmen 10 Meter ënnert der Iwwerfläch vum Mier ass, ginn d'Fuerscher dovun aus, datt en et bis an d'Atmosphär packt. "Dat si keng gutt Nouvellen", esou den Andrew Thurber am Guardian.

D'Erkenntnisser vun der US-amerikanescher Ekipp si wichteg fir d'Klima-Fuerschung, well se et erlaben, de Methan-Zyklus besser ze verstoen. Dat ass ee vun den Haaptpunkten, op deenen d'Klima kippe kann, dat heescht, datt d'Äerderwiermung e Prozess ausléisst, duerch deen ëmmer méi Gas fräigesat gëtt, deen d'Atmosphär nees ophëtzt, an d'Erwiermung net méi ze stoppen ass.

Der neier Etüd no gesäit et esou aus, wéi wann d'Vitess, mat där d'Mikrobe sech fortplanzen, e bis elo net bekannten Impakt op d'Fräisetze vu Methan am Mier hätt.

Fuerscher ginn dovunner aus, datt ronn ee Véierel vun dem Methan, deen ënnert dem Mier stockéiert ass, an der Antarktis läit. En entsteet duerch d'Verweese vun Algen, déi zanter Dausende vu Joren ënnert dem Buedem festsëtzen.