De fréiere Chef vun de Sozialdemokraten (SDLP) ass verscheet. Dat mellt d'brittesch Noriichtenagence PA a berifft sech op d'Famill vum John Hume.

Hien huet ënnert anerem zum Karfreideg-Ofkommes vun 1998 bäigedroen, duerch deen de Biergerkrich an Nordirland op en Enn goung. Dësen huet e puer Joerzéngte gedauert. Iwwer 3.700 Persoune sinn deemools ëm d'Liewe komm, 50.000 Leit goufe blesséiert. Zesumme mam David Trimble krut hien de Friddensnobelpräis fir seng Beméiungen am Friddensprozess an Nordirland.

2004 hat hien ugekënnegt, sech aus der Politik zeréckzezéien an huet 2005 de Parteivirsëtz an de Mark Durkan ofginn.

Nieft dem Friddensnobelpräis krut hien eng Partie aner Auszeechnunge fir seng Aarbecht, dorënner den Hessesche Friddenspräis oder de Four Freedoms Award an der Kategorie Meenungsfräiheet.

2012 gouf den John Hume vum Poopst Benedikt XVI. zum "Knight Commander" ernannt fir säin Engagement a Saache kathoulesch Sozialléier.