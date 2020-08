69 Gemengen am Departement Mayenne koumen um Méindeg derbäi. Och op der Strooss muss een elo de Mond an d'Nues bedeckt hunn.

Och zu Nice ass de Mask dobaussen an der Strooss elo op verschiddene Plazen, déi méi staark besicht sinn, obligatoresch. Dat vu moies 10 bis nuets 1 Auer. Wee sech net drun hält, riskéiert eng Strof vun 35 Euro. Et gëtt awer och schonn iwwert méi héich Strofen diskutéiert. Just Kanner ënner 11 Joer si vun der Maskeflicht entbonnen.

J’ai demandé au @prefet06 de prendre un arrêté préfectoral, dès lundi 0h00, dans certaines rues de la ville, rendant le port du masque obligatoire dans l’espace public, pour tous.⁰ Le cas échéant je prendrai un arrêté municipal pour l’imposer dès ce lundi. #Nice06 — Christian Estrosi (@cestrosi) July 31, 2020

De Perimeter gëtt duerch folgend Axe limitéiert:

Am Westen:

Boulevard Gambetta.

Am Norden:

Gare Thiers et avenue Thiers.

Am Osten:

Avenue Jean Médecin dans son intégralité,

Place Masséna,

Avenue Félix Faure,

Promenade du Paillon (Coulée Verte),

Avenue Saint-Jean-Baptiste,

Rue du Docteur Ciaudo,

Place Garibaldi,

Rue Cassini,

Place Ile de Beauté,

Port.

Am Süden:



Quai Rauba Capeu,

Quai des Etats-Unis,

Promenade des Anglais: de la rue Max Gallo jusqu'à l'intersection de Promenade des Anglais et du boulevard Gambetta, ainsi que la portion chaussée Sud de la Promenade des Anglais située entre le boulevard Gambetta et le boulevard Magnan.

© Gemeng vun Nice

Des Decisioun gëllt elo mol fir d'Woch vum 3. bis 7. August.