E Freidegowend géint 19.30 Auer koum et op der Streck tëscht Rhens a Koblenz an Däitschland zu enger Kollisioun tëscht engem Regionalzuch an zwee Päerd.

Dobäi ass eent vu béiden Déieren ënner de Waggon geroden, gouf vum Gefier matgeschleeft an ass schliisslech nach op der Plaz verscheet. Dat anert Päerd gouf iwwerdeems blesséiert an ass doropshi fortgelaf. E bësse méi spéit konnt d'Déier vun den Secouriste fonnt ginn, et war allerdéngs sou uerg duerch d'Kollisioun blesséiert ginn, datt et huet misse vun engem Véidokter ageschléifert ginn. D'Maschinistin hat an hirem Waggon ee Coup verspuert an doropshin d'Noutbrems gezunn - och d'Maschinn, déi aus der Géigerichtung koum, huet d'Waggone missen aus Sécherheetsgrënn noutbremsen. Mënscheliewe koume bei dëse Manöveren net zu Schued, wéinst den hëtzegen Temperaturen huet ee Fuergaascht allerdéngs misse behandelt ginn. Och d'Maschinistin souwéi de Päerdsbesëtzer hu misse betreit ginn. Ronn zwouanenghallef Stonnen no dem Accident - nodeems d'Opraumaarbechten an de Kontroll vun der Streck op en Enn bruecht goufen - ass d'Streck 2630 nees fir den Zuchverkéier opgaangen. Wéinst dem Accident goufen et dann och vill Retarden: 19 Zich haten insgesamt bal 900 Minutte Verspéidung. Eng sëllege Corpsen aus der Ëmgéigend, dorënner och vun Tréier, waren am Asaz. D'Bunsdepolizeiinspektion vun Tréier huet d'Ermëttlunge wéinst "Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr" opgeholl.