An der Period tëscht dem 24. an 30. Juli huet een an de Bezierker Bréissel a Léck eng besonnesch rasant Hausse vun Neiinfektiounen observéiert.

De sougenannten Taux de Contamination - dat ass d'Unzuel vu positiv geteste Persoune pro 100.000 Awunner - ass an dem ugeschwaten Zäitraum dem beonrouegende symbolesche Wäert vu 5 ëmmer méi no komm. Dës Zuel gëtt bei eise belschen Nopere vum Grupp vun den Experte vun der belscher Exit Strategy als Seuil d'Alerte ugesinn.

Le taux de contamination dans les provinces de Liège et en région bruxelloise augmente et se rapproche de la symbolique barre des "5", considérée par le GEES comme le seuil d'alerte. pic.twitter.com/FxtiYpdWOc — Xavier Counasse (@XaCoun) August 3, 2020

Den Ament schléit awer d'Stad Antwerpen a punkto Corona-Infektiounen dem Faass de Buedem aus. Neiste Statistiken no läit den Taux de Contamination do op iwwer 10 Punkten. Neisten Zuelen hätten dann och gewisen, datt de Virus um ganzen belschen Territoire weider aktiv ass, an datt d'Zuelen an 13 Gemenge weider staark klammen.

D'Haussë wieren awer virun allem an de grousse belsche Stied ze observéieren an do, wou d'Populatioun op enkem Raum beienee lieft an och do, wou Mënsche mat engem sozio-ekonomesch schwaachen Hannergrond wunnen. D'Alterstranche vun deene meeschten Neiinfektioune läit iwwerdeems den Ament tëscht 20 a 40 Joer.