De Stuerm "Isaias" virun der amerikanescher Ost-Küst gouf elo nees als Hurrikan klasséiert.

En huet Wandvitessen vun iwwer 120 Kilometer an der Stonn a gëtt en Dënschdeg zu North- an zu South-Carolina erwaart. Do, an och schonn a Florida, gouf den Noutstand ausgeruff, fir kënne méi séier ze hëllefen.

Et gëtt mat staarkem Reen an Iwwerschwemmungen gerechent.