Am Juni gouf eng Enquête wéinst Korruptioun géint de fréiere Kinnek Juan Carlos lancéiert.

De Juan Carlos huet säi Fils, de Kinnek Felipe VI, an engem Bréif informéiert, datt hien d'Land an dësen Zäite géif verloossen. Dat wier am Interessi vum spuenesche Vollek an de spuenesche Institutiounen. A wéi ee Land den 82 Joer ale Juan Carlos an den Exil geet, gouf net präziséiert.

Mat senger Entscheedung wëll de fréiere spuenesche Kinnek dozou bäidroen, d'Aarbecht vu sengem Jong als Staatschef z'erliichteren. Gewësse vergaangen Ereegnisser hätten nämlech spierbar ëffentlech Auswierkungen op d'Géigewaart, sou de Juan Carlos.

Wéi "El Mundo" verséchert, wier d'Decisioun an éischter Linn vum Felipe geholl ginn. D'Kinnekshaus hätt de Juan Carlos "gezwongen", d'Land ze verloossen, schreift déi spuenesch Dageszeitung. D'Affär hätt nämlech dem Image vum Felipe an der spuenescher Monarchie extrem geschuet. Rieds geet ëm méiglecht Bestiechungsgeld beim Bau vun enger Schnellbunnstreck a Saudi-Arabien duerch e spuenescht Konsortium.

De Juan Carlos ass am Juni 2014 als Kinnek zeréckgetrueden.