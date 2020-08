De Parquet New York enquêtéiert géint eng Entreprise vum US-President. Dat mellen amerikanesch Medien.

Am Kader vun der Enquête gëtt och nees gefuerdert, datt den Donald Trump seng privat a geschäftlech Finanze muss presentéieren, wat den US-President jo bis ewell ëmmer refuséiert huet. Mat dësen Dokumenter erhofft ee sech, Hiweiser op e méigleche Versécherungs- a Bankebedruch ze kréien.

De Cyrus Vance erkläert am Schreiwes net explizitt, wat Géigestand an Zil vun den Ermëttlungen ass. Hien dementéiert awer, dass ee sech just op angeeblech Schweigegeldiwwerweisunge vun 2 Frae géing beschränken. Béid hunn ausgesot, eng Affär mam US-President gehat ze hunn, wat den Donald Trump awer bestreit.

Onbestridde Medieberichter iwwer e "méiglecht ëmfangräicht a laangwieregt kriminellt Verhale bei der Trump-Organisatioun" maachen däitlech, dass d'Autoritéiten eng rechtlech Grondlag hunn, fir d'Finanzënnerlage vum Donald Trump ze fuerderen, sou nach de Vence.