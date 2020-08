Déi 900 Infizéiert gehéieren zu ganzer 44.000 Tester, déi zwar ausgewäert, awer ni kommunizéiert goufen. Concernéiert si Leit, déi an der Vakanz waren.

De Grond wier, datt d'Donnéeë vu ronn 60.000 Tester hu misse per Hand agedroe ginn. Déi geteste Leit hunn dacks missen iwwer eng Woch op hiert Resultat waarden, well de staatleche System net digitaliséiert ass.

Déi 44.000 Leit, déi nach ëmmer op hiert Resultat waarden, solle bis en Donneschdeg de Mëtteg endlech Bescheed kréien.

A Bayern kann ee sech zënter zwou Wochen op verschiddene Fluchhäfen, Garen an Autobunne gratis teste loossen. D'Tester goufe vu Benevolle vum Roude Kräiz gemaach an d'Auswäertung am Landesamt fir Gesondheet. Dat awer manuell. Privat Laboe géifen digital schaffen an déi goufen elo no dëser Pann gefrot, fir ze hëllefen an d'Tester auszewäerten.

Déi bayresch Gesondheetsministesch Melanie Huml gëtt zou, datt et ee Probleem bei der Vermëttlung vun de Resultater gëtt. Dat hätt si "massiv geiergert". Si hätt gewosst, datt et méi lues géif virugoen, wéi lues wier hir awer net bekannt gewiescht. Mat de private Laboe gouf ofgemaach, datt an Zukunft d'Resultater bannent 24 bis 48 Stonnen digital matgedeelt ginn.

De bayresche Ministerpresident Markus Söder huet wéinst der Pann seng Rees op d'Nordsee ofgesot an huet getwittert, datt de Problem esou séier wéi méiglech misst behuewe ginn.

Donieft kritiséiert d'Rout Kräiz d'Regierung. Si hätten den Optrag kritt, Teststatiounen opzeriichten an dobäi net dat richtegt Equipement kritt. Si hätte missen d'Donnéeë vun den Vacanciere per Hand androen, well si keng passend Software vun der bayrescher Regierung kritt hunn.