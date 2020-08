En Dënschdeg de Moien huet d'Berliner Police op Twitter matgedeelt, datt een Asaz leeft am Kader vun engem Iwwerfall op eng Bankfilial.

"Alerte générale" en Dënschdeg de Moien zu Berlin-Wilmersdorf. Do ass d'Police den Ament am Asaz, well wéi et heescht e puer maskéiert Brigangen eng Bank iwwerfale wollten - ugangs hat et geheescht, ee Geldtransporter wier am Coup.

Mat engem Auto wollten déi Onéierlech wuel an d'Bank erafueren. Dobäi wiere si allerdéngs op d'Sécherheetsleit vun der Bank gestouss, doropshi sinn och Schëss gefall; wéi ee Spriecher vun der Police op der Plaz confirméiere konnt. Ee Mataarbechter vun der Sécherheetsfirma wier och blesséiert ginn, Liewensgefor géif keng bestoen.

D'Täter hätten no dëser Ausernanersetzung den eegene Won a Brand gestach an hätte sech zu Fouss duerch d'Bascht gemaach. Dem "rbb" no sollen 3 maskéiert Brigangen am Coup gewiescht sinn. De Policeasaz ass nach am Gaang.

Bankiwwerfall och zu Neukölln

Scho virun enger Woch gouf et an der däitscher Haaptstad en Iwwerfall op eng Bank, wou Maskéierter et op eng Bankfilial zu Neukölln ofgesinn haten.