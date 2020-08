D'Situatioun kéint all Ablack kippen, esou de Conseil scientifique an hirem Avis, deen um Dënschdeg ëffentlech gouf.

D'Situatioun wier aktuell ënner Kontroll, ma fragil. Ofstand- an Hygiènesreegele wieren dofir ganz wichteg. "D'Bierger hunn déi kuerzfristeg Entwécklung vun der Epidemie zu engem gudden Deel selwer an der Hand," heescht et am Avis, deen d'Regierung de 27. Juli krut.

Laangfristeg wier eng 2. Well am Hierscht oder am Wanter "ganz warscheinlech". Fir dat z'evitéiere recommandéieren d'Experten, Preventiounspläng fir d'Groussstied auszeschaffen an d'Corona-Tester méi séier ze maachen.

Zanter dem Schluss vum Confinement a Frankräich virun 3 Méint ass d'Zuel vun de Fäll nees an d'Luucht gaangen. Der nationaler Gesondheetsautoritéit no goufen Enn Juli nees am Duerchschnëtt ronn 1.000 Neiinfektiounen den Dag gemellt. Och d'Zuel vu Covid-Patienten op der Intensivstatioun ass fir d'éischt zanter Abrëll nees geklommen.