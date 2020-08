Dat vun Amnesty International. Op den Demonstratioune géint Rassismus am Land hätt d'Police méi wéi eemol kierperlech Gewalt applizéiert.

Tréinegas oder Pefferspray sollen och benotzt gi sinn, fir friddlech Protester ze stoppen, déi duerch den Doud vum Afroamerikaner George Floyd ausgeléist goufen.



D'Organisatioun fir Mënscherechter huet en Dënschdeg e Rapport verëffentlecht, an deem si vun onverhältnesméisseger an exzessiver Gewalt schwätzt. Si notéiert Fäll a 40 verschiddene Bundesstaaten a präziséiert och, datt ënnert den Affer net just Demonstrante waren, mä och Secouristen a Journalisten. Et goufen 125 Fäll dokumentéiert.



Amnesty International fuerdert, datt déi schëlleg Instanzen zur Rechenschaft gezu ginn.