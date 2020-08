D'Zuel vun iwwergewiichtege Leit hëlt bei eisen däitschen Noperen ëmmer méi zou.

Net just erwuesse Mënschen, mä och Kanner a Jugendlecher sinn dovu betraff. Den Zuele vum statistesche Bundesamt aus dem Joer 2017 no sinn 52,7 Prozent vun allen Erwuessenen ze déck, 15 Prozent esouguer adipös. Bei de Kanner a Jugendlechen ënner 17 Joer sinn dem Gesondheetsministère no 8,7 Prozent ze schwéier, 6,3 Prozent fettleibeg. Bis 2030 rechent een domat, dass 1,3 Millioune jonk Leit mat Iwwergewiicht wäerten ze kämpfen hunn. Fir deem entgéint ze wierken, wëllen déi Gréng an Däitschland dofir suergen, dass keng Burger-Publicitéite méi op der Tëlee gewise ginn.

D'Kirsten Kappert-Gonther, Gesondheetsexpertin vun der grénger Bundesfraktioun, huet dem Redaktionsnetzwerk Deutschland géintiwwer gesot, dass et en dréngenden Handlungsbedarf géing ginn. D'Publicitéite fir Produiten, déi vill Zocker enthalen, a fir aner ongesond Liewensmëttel misste reguléiert ginn.

Grad vill jonk Leit géinge sech vun TV-Reklamme beaflosse loossen. Dofir wier et wichteg, si viru Produkter ze schützen, déi net de WHO-Krittäre vun enger ausbalancéierter Ernierung entspriechen.

Net just an Däitschland hu Politiker dem Iwwergewiicht de Kampf ugesot, och a Groussbritannien setzt sech de Boris Johnson fir d'Gesondheet vu sengem Vollek an. Zwee Drëttel vun alle britteschen Awunner sinn nämlech ze schwéier. Mat Hëllef vun enger neier Campagne wëll de Premier Johnson seng Matbierger dozou beweegen, fir ofzehuelen. Dowéinst ginn a Groussbritannien ënnert anerem keng Reklamme méi virun 21 Auer op der Tëlee gewisen, déi Produite mat vill Salz, Zocker oder anere fetthaltegen Inhaltsstoffer weisen.

Den Erwin Rüddel (CDU) bezeechent d'Iwwergewiicht als "grousse gesellschaftleche Problem" a weist sech am Interview mat RND bereet, iwwer wäitgoend Moossnamen ze diskutéieren, wéi beispillsweis dat brittescht Reklamm-Verbuet.