D'Zuel vun de Persounen, déi vun de Suitte vum Coronavirus gestuerwe sinn, ass AFP no op mëttlerweil 700.489 geklommen.

Weltwäit goufe bis ewell 18,5 Milliounen Infektioune gemellt, 10,9 Milliounen dovu sinn nees geheelt. Zanter Enn Mee huet sech d'Zuel vu Corona-Doudege verduebelt. Am Schnëtt stierft all 15 Sekonnen en Infizéierten, ongeféier 5.900 Mënschen den Dag.

Déi meeschten Doudesfäll goufen an den USA gezielt. Knapp 157.000 Leit hunn d'Infektioun net iwwerlieft, a Brasilien sinn et der ronn 96.000 an a Mexiko 49.000. Mëttlerweil ass d'Zuel a Latäinamerika esou geklommen, dass et an där Regioun méi Covid-19-Doudeger gi wéi an Europa. De Bilan läit a Latäinamerika bei 206.000 Doudegen. Och a Kolumbien, Peru, Argentinien a Bolivien verbreet sech de Virus ëmmer méi séier.

Zanter dem Ufank vun der Pandemie am Mäerz sinn a Südafrika ronn 24.000 Membere vum Santé-Personal mam Coronavirus infizéiert ginn. Dat wieren ongeféier 5% vun allen Infizéierten am ganze Land. 181 sinn un de Suitten dovu gestuerwen. Dat huet de Gesondheetsminister Zweli Mkwize matgedeelt.