De Stephan Ernst huet um Mëttwoch viru Geriicht eng éischte Kéier zouginn, datt hien op de Kasseler Regierungspresident geschoss huet.

"Ech hu geschoss", esou den Neonazi Stephan Ernst um Oberlandesgeriicht zu Frankfurt. De 46-Joer-ale Mann hat d'Dot scho kuerz nodeems e festgeholl gouf zouginn. Hien huet säi Geständnis awer zréckgezunn a säi presuméierte Kompliz Markus H. beschëllegt.

Den Ernst huet d'Dot bereit a sech bei der Famill vum Lübcke entschëllegt. D'Dot wier feig a grausam gewiescht, hien hätt sech vun engem "falsche Gedanke" leede gelooss a géif dofir Verantwortung iwwerhuelen.

Vertrieder vum Parquet hate gesot, de Stephan Ernst wier vu "Rassismus a Friemefeindlechkeet" gedriwwe gewiescht.

De CDU-Regierungspresident vu Kassel Walter Lübcke war an der Nuecht op den 2. Juni 2019 dout op der Terrass vu sengem Wunnhaus zu Wolfhafen-Istha fonnt ginn. D'Attack op de Politiker, dee sech fir Flüchtlingen agesat huet, huet Däitschland geschockt an d'Geforen duerch Rietsextremismus an de Mëttelpunkt geréckelt.