Doheem ass et dach am schéinsten. Dat op d'mannst denke vill Jonker bei eisen däitschen Noperen.

Et fält op, datt grad d'Jonge méi laang doheem bleiwen, wéi d'Meedercher, dat geet aus enger Etüd vum däitsche Statistesche Bundesamt. 34 Prozent vun de Männer ënner bis 25 Joer liewen nach doheem am Haus vun den Elteren, bei de jonke Frae sinn et just 21 Prozent.

Deen Ënnerscheet zitt sech duerch all d'Alterskategorien. Mat 30 Joer wunnen nach 13 Prozent vun de Männer am Elterenhaus, awer just 5 Prozent vun de Fraen. Mat 40 da liewen nach véier Prozent vun den Bouwen am "Hotel Mama" a just 1 Prozent vun de Meedercher.

An der Moyenne verloossen d'Jonge mat 24,4 Joer d'Nascht vun den Elteren, d'Fraen awer annerhalleft Joer méi fréi.