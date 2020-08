Hiroshima gëllt haut als weltwäit Symbol fir de Krich... an de Fridden.

Hiroshima gëllt haut weltwäit als Symbol fir de Krich... an de Fridden. Haut op den Dag genee viru 75 Joer geheien d'USA eng Atombomm iwwert der japanescher Stad erof. Et war den Ufank vun engem nuklearem Zäitalter.

75 Joer Hiroshima - Rep. Chris Meisch

Et ass de 6. August 1945, 8 Auer Moies, wéi een amerikanesche Kampffliger d'Atombomm „Little Boy“ iwwert der Stad Hiroshima erofgeheit. Et ass den éischte geplangten Asaz vun enger Atombomm a sollt dem 2. Weltkrich een Enn setzen. Den Uerder zum Asaz vun där néier Waff koum vum deemolegen US-President Harry Truman. Dräi Deeg méi spéit, geheien d'Amerikaner direkt eng zweet Atombomm, des Kéier ob déi japanesch Stat Nagasaki. Doropshi kapituléiert Japan. Den 2. September 1945 markéiert domadder och d'Enn vum 2. Weltkrich, deen ob d'mannst 55 Milliounen Doudeger mat sech bruecht huet.

„Déi eenzeg Sprooch, déi si ze verstoe schéngen, ass déi se ze bombardéieren. Wann ee mat engem Béischt ze dinn hues, muss een et och wéi eent behandelen.“, sou den deemolegen US-President Harry Truman. D'Atombomm op Hiroshima fuerdert direkt 70 bis 80 Dausend Mënscheliewen, dausende Leit sinn eréischt méi spéit un de Suitte vun enger Stralen-Erkrankung gestuerwen. Estimatiounen aus dem Joer 1946 schwätze vun 90 bis 166 Dausend Doudesaffer. An och haut stierwen nach ëmmer eng sëlleg Leit un de Kriibserkrankungen, déi duerch d'Strale vun der Atombomm verursaacht goufen.

Et bleift eng grouss Kontrovers, ob eng Atombomm, fir d'Enn vum 2. Weltkrich an de Fridden ob der Welt ze garantéieren, wierklech néideg war. Den US-President Harry Truman huet dat deemools awer staark ënnerstëtzt: „Des Bomm huet méi Kraaft ewéi 20 Dausend Tonnen TNT. D'Japaner hunn de Krich aus der Loft ob Perl Harbor ugefaangen. Si hunn et ob ee Villfaches zeréckbezuelt an een Enn ass nach net erreecht. Mat dëser Bomm hu mir eng néi a revolutionär Zounam der Zerstéierung bäigefléckt vir eis Militärmuecht z'ergänzen. An der momentaner Form ginn des Bommen elo an enger nach méi leeschtungsstaarker Form hiergestallt, se befannen sech grad an der Entwécklung. Et handelt sech ëm Atombommen.“

Am August 1945 sti 85% vun den Amerikaner hannert de Bommenugrëff, 10% sinn dogéint an déi rechtlech 5% hate keng Meenung dozou. Vill US-Bierger fannen, dass ee soumat méi Liewe gerett hätt. Amerikanesch Zaldoten hätten sech bei Gott bedankt a wiere frou gewiergt lieweg aus dem Krich eraus komm ze sinn. Réckbléckend huet de President Truman, ni vir seng Aktioun selwer Responsabilitéit gedroen. Eng Entschëllegung ass och ni komm.

Wann d'Welt de 6.August nees de Verstuerwenen an Affer vun der Atom-Attack gedenk, wäerte Politiker em ganz Welt nees wuel gemengte Rieden halen. Kaum wier den Dag eriwwer, géingen d'Politiker awer nees mat der Lobby vun der Rëschtungsindustrie telefonéieren, sou de Kenichi Mishima Professer aus der Universitéit Osaka.