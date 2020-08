Iwwer honnert Mënsche ginn nach vermësst an honnertdausende Leit hu keen doheem méi.

D'Zuelen no der Explosiouns-Katastroph zu Beirut schwätze fir sech. Nach ëmmer lafen d'Rettungsaarbechten an der Haaptstad vum Libanon op Héichtouren.

Hëllefsgidder, Rettungsequippen an Dokteren aus anere Länner ginn op Beirut geschéckt.

Och Lëtzebuerg géif dru schaffen fir esou séier ewéi méiglech Hëllef ze schécken. Dat huet de Staatsminister e Mëttwoch op Twitter matgedeelt.

En ces moments de grandes souffrances, nos pensées sont avec le peuple de Beyrouth, avec les nombreuses victimes, les milliers de blessés, leurs familles et leurs proches. Ensemble avec @MFA_Lu et #LuxAid, nous travaillons pour aider Beyrouth le plus rapidement possible. — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) August 5, 2020

Um Donneschdeg wëll och de franséische President Macron op Beirut fléien.



Ausléiser vun den zwou Explosiounen am Hafen vu Beirut war héchstwarscheinlech en Depot mat Ammonium-Nitrat, deen net anstänneg geséchert war. Dës chemesch Substanz ka bei méi héijen Temperaturen detonéieren.



D'libanesesch Regierung huet ordonéiert déi Responsabel vum Depot ënner Hausarrest ze stellen.



Iwwerdeems gi vill Libanesen der Regierung d'Schold un der Katastroph a fuerderen hire Récktrëtt. Scho virun der Explosioun goufen et Masseprotester an deem Sënn.



De Libanon ass scho méi laang an enger politescher an an enger ekonomescher Krise.