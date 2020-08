22 Persoune sinn 2019 nach an den USA exekutéiert ginn, den elektresche Stull koum dëst Joer am Februar fir d'lescht an den Asaz.

"Et war schrecklech, an d'Zeie waren esou entsat vum Ubléck, datt si net méi konnte fort kucken. D'Stroumquell ass, wéi et geschéngt huet, net ouni Problem gelaf. Et konnt een d'Elektrizitéit mat engem schaarfe Schnapp-Geräisch héieren. Um Gesiicht vum Miserabelen ass Blutt opgetrueden. Et stoung him wéi Schweess am Gesiicht."

Mat deene Wieder huet d'New York Times déi éischt Hiriichtung op engem elektreschem Stull de 6. August 1890 beschriwwen. De William Kemmer war deejéinegen, deen zum Doud verurteelt gouf, well en eng Fra mat engem Beilen ëmbruecht hat. An dobäi sollt de Stull eigentlech méi eng human Method sinn, fir eng Persoun z'exekutéieren, wéi d'Erhänken, wat deemools als grausam Hiriichtungsmethod gegollt huet.

Den Zänndokter Alfred Southwick huet 1881 engem alkoholiséierte Mann nogekuckt, deen e Generator ugepaakt huet an op der Plaz dout war. Hie koum zur Conclusioun, datt de Stroum eng Persoun séier an ouni Péng dout maache kéint an huet Hëllef beim Erfinder Thomas Edison gesicht. Dësen huet d'Entwécklung vun der neier Hiriichtungsmethod heemlech finanzéiert, virun allem aus perséinlechem Calcul. Hien huet nämlech d'Méiglechkeet gesinn, d'Technik mat sengem Rival George Westinghouse a Verbindung ze bréngen an deem esou ze schueden.

Erschéngt d'Doudesstrof eleng deene meeschte Leit hei am Land wuel barbaresch, gëtt se och haut nach a ronn 30 vu 50 Bundesstaaten an den USA praktizéiert. Op de Stull, an der éischter Hallschent vum 20. Joerhonnert déi beléiftsten Hiriichtungsmethod, kënnt awer haut nëmmen nach deen, deen dat ausdrécklech wënscht.

D'Persoun kritt d'Been an de Kapp raséiert, gëtt un de Stull festgestréckt a kritt Elektroden op déi 2 Plazen opgepecht. Dem Death Penalty Information Center no gëtt da wärend 30 Sekonne 500 bis 2.000 Volt duerch de Kierper geleet. Wann d'Häerz vum Verurteelten nach ëmmer schléit, gëtt d'Prozedur widderholl.

Wéi schonn 1890 ass den Doud um elektresche Stull och haut nach kee schéinen Ubléck: Et ka staark no verbranntem Fleesch richen an de Kierper kann entstallt ginn. Et ass och schonn dacks virkommen, datt d'Persoun awer nach gelieft huet, obwuel hiren Doud festgestallt gouf.

Am Februar dëst Joer ass fir d'lescht eng Persoun um elektresche Stull higeriicht ginn. Den 58 Joer alen Nicholas Sutton an Tennessee. Méi geleefeg, ma och net onëmstridden, ass mëttlerweil d'Gëftsprëtz. Zréckzeféieren ass dat op eng Jurisprudenz vum ieweschte Geriichtshaff an Nebraska 2008. Hei heescht et: "D'Beweiser weisen, datt d'Dout-Maachen duerch Stroum staark Péng a qualvollt Leide verursaacht."