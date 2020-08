Dat huet de Buergermeeschter vu Los Angeles Eric Garcetti e Mëttwoch an enger Pressekonferenz gesot.

Hie wéilt Wunnengen vu Leit a Betriber, déi sech net un déi sanitär Reegelen halen, net méi mat Stroum a Waasser versuergen, fir dass déi Plazen eng länger Zäit keng weider Stéierunge vu sech ginn. D'Police hätt zu Los Angeles am Moment vill Problemer, fir Privat-Partien an enger Unzuel vun Villaen zu Los Angeles, ënner Kontroll ze kréien. Virun e puer Deeg gouf et schonn eng déidlech Schéisserei an enger Villa, an der berüümter Strooss Mulholland Drive, wou méi wéi 100 Leit eng Pool-Party haten.

Zu Los Angeles goufen et bis elo Ronn 198.000 Corona-Fäll, dovun 4.825 Affer.

Los Angeles ass net déi eenzeg Stad, déi mat esou Problemer konfrontéiert ass. Zu New York huet de Gouverneur Andrew Cuomo den Autoritéiten erlaabt, engem Betrib seng Lizenz ze revoquéieren, wann sech net un déi nei sanitär Mesure géing gehale ginn.