De Corona-Test bei iwwer 160 Leit um Croisièresschëff "Seadream 1" ass negativ. An Norwegen gouf een zweete groussen Ausbroch op engem Schëff gefaart.

Ee Passagéier vun enger viregter Croisière op deem Schëff gouf positiv op de Coronavirus getest, wéi en nees zréck an Dänemark war. Doropshin gouf d'Schëff mat dëser Besatzung zur Sécherheet am Hafen vun der norwegescher Stad Bodø festgehalen. Elo wou jiddereen negativ getest gouf, kann d'Schëff weiderfueren.

Kuerz virdrun gouf et ee Corona-Ausbroch op engem anere Croisièresschëff, dem "Roald Amundsen". D'Police enquêtéiert elo, ob sech do net un d'Quarantän an un déi norwegesch Mesure gehale gouf. Bis e Mëttwoch huet d'Santé 53 Infektiounen op zwou Croisière vun deem Schëff fonnt. Betraff sinn 16 Passagéier a ganzer 37 Membere vum Personal.