D'englesch Regierung huet offiziell accordéiert, datt d'wëll Biberen am Land bleiwe kënnen. Déi waren onerwaart opgedaucht a sollten ëmgesidelt ginn.

Et sinn déi éischt Biberen zënter 400 Joer, déi wëll an England liewen. Am 16. Joerhonnert goufen d'Déieren ënner anerem wéinst hirem Pelz an hirem Fleesch gejot an dat esou vill, datt si op der Insel ausgestuerwe waren. 2013 goufen nees Biberen an der Grofschaft Devon fonnt. Wou se hierkomm sinn, ass net gewosst, si goufe warscheinlech illegal gehalen a fräigelooss.

Déiereschützer hu sech fir dës Bibere missen asetzen, well d'Regierung wollt se fänken an ëmsidelen. Et gouf sech op eng Testzäit gëeenegt: Bannent 5 Joer sollt analyséiert ginn, wéi een Impakt de Biber op d'Ëmwelt hätt.

De Fazit no der Testzäit ass positiv. Dem Ëmweltministère no hunn d'Biberen dem Land souguer gehollef. Op där Plaz gëtt et elo méi Aartevillfalt, eng besser Waasserqualitéit an d'Land ass elo besser géint de Klimawandel opgebaut.

D'Déiereschützer vum Devon Wildlife Trust si frou iwwer dës Decisioun. D'Usiidlung vun dësem virdrunner ausgestuerwenem Déier wier elo rechtlech ofgeseent an de Biber hätt nees eng sécher Zukunft an England.