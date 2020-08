Op der italienescher Säit vum Mont Blanc besteet d'Gefor, dass e grousst Stéck vun engem Gletscher ofbrécht an eroffält, sou d'Autoritéiten en Donneschdeg.

Dosende vun Awunner an Touriste goufen dowéinst am Dall vun Val Ferret an der Gemeng Courmayeur, bei der franséischer Grenz, evakuéiert an a Sécherheet bruecht.

Den Äisblock, dee kuerz virum Ofbriechen ass, hätt deemno wéi ee Volume vun 500.000 Kubikmeter.

Den Autoritéiten no wieren eng Rëtsch Stroosse gespaart ginn a ronn 30 Haiser evakuéiert. 15 Awunner an 30 Touriste wiere betraff.

Et wier ee besuergt wéinst deenen héijen Temperaturen, déi lo déi nächst Deeg ugekënnegt goufen. Am Hierscht 2019 war Riets vun engem hallef sou groussen Äisblock, deen an der selwechter Géigend sollt ofbriechen.