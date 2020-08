Wéi d'European Space Agency (ESA) um Mëttwoch matgedeelt huet, goufen 11 nei Kolonien entdeckt.

Fuerscher vun der British Antartica Survey hu Satellittebiller vun der Copernicus Sentinel-2 Missioun benotzt, fir de Kacka vun de Pinguinen ze fannen an iwwert dee Wee d'Presenz vun Dausenden Déieren z'observéieren. Hir Etüd ass um Dënschdeg an der Remote Sensing in Ecology and Conservation verëffentlecht ginn.

Wéinst de Wiederkonditiounen an der Antarktis ass et schwéier fir de Mënsch, d'Keeserpinguinen z'erfuerschen. Hei kommen d'Satellitten an d'Spill. Pinguine sinn zwar ze kleng, fir op de Satellittebiller kënnen entdeckt ze ginn, ma si hannerloossen duerch hire Kacka awer grouss Flecken um Äis, déi gutt z'erkenne sinn. Mat Hëllef vun de Satellittebiller hätt een et fäerdeg bruecht d'Nascht-Plaze vun 8 komplett neie Kolonien z'entdecken an d'Existenz vun 3 weidere Kolonien ze confirméieren.

Gutt a schlecht Nouvellen



Domat klëmmt d'Zuel vun dem Mënsch bekannte Keeserpinguin-Kolonien op 61, ronn 20% méi wéi virdrun. "Dat ass eng spannend Entdeckung", sot den Haaptauteur vun der Etüd Peter Fretwel der ESA, "déi nei Satellittebiller vun der antarktescher Küst hunn eis et erlaabt, dës nei Kolonien ze fannen."

Allerdéngs wieren d'Kolonië relativ kleng, sou datt d'Fuerscher dovun ausginn, datt d'Populatioun nëmme 5-10% méi grouss wier, wéi bis ewell geduecht, dat heescht, datt d'Populatioun bei e bësse méi wéi enger hallwer Millioun Pinguine léich.

Et sinn awer net just gutt Nouvellen. Déi nei Kolonien, déi d'Fuerscher entdeckt hunn, bréien nämlech op Plazen, déi besonnesch a Gefor sinn, wa weider esou vill Zäregasen an d'Atmosphär kommen an d'Äerd sech weider erhëtzt. Si sëtzen nämlech, an domat haten d'Fuerscher net gerechent, op Äisplacken, déi ronderëm d'Äisbierger entstane sinn. An déi schmëlzen natierlech als éischt, wann et méi waarm gëtt.

Dat géif drop hindeiten, datt d'Populatioun vu Keeserpinguinen duerch de Klimawandel méi séier schrumpft, wéi bis elo geduecht. De Philip Trathan, Coauteur vun der Etüd, deen zanter 30 Joer Pinguinen erfuerscht, sot der ESA datt d'Vullen an dëse Géigende warscheinlech d'"Kanarievillercher an der Kueleminn" wieren, et misst een se deemno besonnesch gutt am Aen halen, fir matzekréien, wéi de Klimawandel d'Regioun verännert.