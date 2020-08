D'Covid-19-Kris bléist dem ablécklechen US-President ferm entgéint. Gutt 3 Méint virun de Wale ass d'Situatioun an de States ugespaant.

Dräi Méint virun de Walen ëm d'Plaz am Wäissen Haus ass den Nach-President scho matten am Walkampfmodus. Eréischt e Méindeg huet de Republikaner déi nei Coordinatrice vun der Coronavirus-Krisencellule Deborah Birx ëffentlech attackéiert a si als "aarmséileg" betitelt, dat nodeems d'Viren-Expertin vun enger weiderer Ausbreedung vum Coronavirus gewarnt hat. Do virdrun hat den Trump sech jo reegelméisseg mam Chefepidemiolog Anthony Fauci an den Hoer.

Den Donald Turmp beschëllegt d'Experten an d'Medien ëmmer nees, d'Coronapandemie ze dramatiséieren. Fakt ass awer, datt d'John-Hopkins-Universitéit vun iwwer 4,6 Milliounen Infektiounen a ronn 155.000 Covid-19-bedéngten Doudesfäll ausgeet.

D'Sondagen hu sech doropshin an de leschte Wochen net zum Virdeel vum US-President entwéckelt, esou datt den Demokrat Joe Biden an de meeschten Ëmfroen d'Nues ablécklech vir huet. Den Trump wëll zanter Woche schonn Aschränkungen ophiewen, fir d'Wirtschaft virun de Walen den 3. November nees an d'Gäng ze bréngen.

De Chef vun der Noutebank vu Minneapolis, den Neel Kashkari, huet de Weekend awer gewarnt. Duerch ze séiert Ophiewe vun Aschränkunge kéint d'Wirtschaft à moyen an à long terme nach méi ee grousse Schued dovun droen. Fir de Retour an d'Normalitéit misst d'Pandemie ënner Kontroll bruecht ginn, soss wieren ëmmer weider Ausbréch vu Covid-19 mat schwéieren ekonomesche Folge méiglech, sou nach den Neel Kashkari op der Chaîne CBS.

D'Chancë vum Donald Trump, fir zeréckgewielt ze ginn, stinn den Ament net am beschten.

D'Relance geet dem Trump wuel net séier genuch an esou versicht hien, seng Géigner ëmmer nees mat ëffentlechen Optrëtter op der Tëlee ze bekéieren a gläichzäiteg senger eegener Wielerschaft an de Krom ze schwätzen. Dëst geet awer net ëmmer ganz riicht aus, wéi an engem rezenten Interview mat engem Reporter vum Online-Portal Axios.

D'Noriichtenagence Reuters geet den Ament dovun aus, datt den Joe Biden bei 48 Prozent an den Donald Trump bei 38 Prozent vun de Stëmme läit. Ma Sondagen sinn dat eent, reell Walen dat anert. Bei de Walen 2017 hunn d'Sondagen nämlech eng aner Sprooch geschwat, wéi d'Resultat, dat bei den "Elections" erauskoum. Deemools war den Trump dach iwwerraschend als Gewënner vun de Wale ervirgaangen.

Ginn d'US-Wale wierklech esou aus, wéi et d'Ëmfroen undeiten? Oder gëtt et nees eng Trump-Iwwerraschung? D'Entscheedung fält den 3. November.

Wie gewënnt d'Walen? Wat mengt Dir?

____________________________

Hiweis: D'Zuelen drécken aus, wéi sech d'US-Bierger prozentual entscheede géifen. Bei den US-Wale ginn awer no den eenzelstaatleche Reegele Walmänner bestëmmt, déi dann entscheeden, wien d'Stëmmen ofgëtt. Duerch dëse spezielle Walsystem kann och dee Kandidat d'Wale gewannen, déi insgesamt awer manner Stëmmer vun de Wieler kritt huet.