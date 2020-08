Zu Essen ass en Donneschdeg eng 57 Joer al Fra vun engem Auto ugestouss ginn. Ier si an d'Spidol bruecht gouf, krut si hir Sue geklaut.

D'Brigange sinn héchstwarscheinlech dräi Leit, déi der Fra kuerz nom Accident gehollef hunn. Op enger Kräizung ass d'Fra ugestouss ginn, déi dräi Männer hunn direkt gehollef. Si schéngen awer dunn d'Situatioun ausgenotzt ze hunn, sou d'Police.

Si si mat der Fra op den Trottoir gaangen an ee vun de Männer huet hir Posch bis dohinner gedroen. Wéi d'Fra duerno sollt mat der Ambulanz an d'Spidol gefouert ginn, huet si gemierkt, datt de Portmonnie an der Posch feelt. D'Police enquêtéiert elo géint déi dräi Männer.