De Parquet vun New York wëll d'Organisatioun opléisen. Dat well d'Cheffe vun der Organisatioun méi ewéi 64 Milliounen Dollar sollen detournéiert hunn.

Den amerikanesche President Donald Trump huet d'Plainte schaarf kritiséiert.

Wéi et vum New Yorker Parquet heescht, hätten den NRA-Chef Wayne LaPierre an 3 aner héich Vertrieder vun der Organisatioun d'Sue fir Reesen, Flich mat Privatjets an deiert Iessen ausginn. De LaPierre ass zanter bal 3 Jorzéngten un der Spëtzt vun der NRA. hie soll sech vu Fournisseuren deier Kaddoe maache gelooss hunn an huet deier Berodungsverträg fir Ex-Mataarbechter accordéiert, ouni dat mam Opsiichtsrot ofgeklärt ze hunn.

Nieft dem LaPierre stinn och de fréiere Caissier Wilson Phillips, de fréiere Stabschef Joshua Powell an den NRA-Chefjurist John Frazer am Viséier vun der Justiz zu New York.