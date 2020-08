Dorënner Membere vun der Douane an der Hafen-Administratioun. D'Sich no Iwwerliewende geet iwwerdeems weider.

Schold un der Explosioun solle jo saiséiert Chemikalien gewiescht sinn, déi net adequat gelagert goufen.



D'Zuel vun den Doudesaffer ass iwwerdeems op 149 geklommen, Dausende goufe blesséiert, Honnertdausenden hu keen doheem méi. D'Raumaarbechten an d'Sich no Vermësste lafe weider op Héichtouren.

Aus der ganzer Welt kënnt materiell an finanziell Hëllef. D'EU wëll ënnert anerem 33 Milliounen Euro ginn. Eng international Donateurskonferenz gëtt envisagéiert. Och Lëtzebuerg huet e Spezialist op Beirut geschéckt, fir ze kucken wat nach gebraucht gëtt. Dernieft wëll de Grand-Duché dem internationale roude Kräiz 100.000 Euro ginn.

149 Doudeger zu Beirut: Och Lëtzebuerg hëlleft dem Libanon no der duebeler Explosioun am Hafen

Den Drock op déi libanesesch Regierung fir d'Hannergrënn vun der Katastroph opzeklären ass op alle Fall grouss.

D'Populatioun huet awer net vill Vertrauen an d'Politik, ënnert anerem wéinst Korruptioun. Dowéinst gëtt och vu ville Säite gefrot, datt onofhängeg international Experten eng Enquête solle maachen.



Um Donneschdeg koum et zu Beirut och nees zu Manifestatiounen vu Regierungsgéigner.Dobäi sinn Demonstranten an d'Police och unenanergeroden.