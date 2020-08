E Méindeg hat dat spuenescht Kinnekshaus e Bréif verëffentlecht, an deem de fréiere Kinnek Juan Carlos erkläert, datt en d'Land verloosse géing.

4 Deeg méi spéit schreift d'Zeitung "ABC", datt den 82-Joer-ale Juan Carlos bei säi Kolleeg, de Krounprënz Scheich Mohammed bin Said Al Nahjan, op Abu Dhabi an de Vereenegten Emirater gereest wier. Déi 2 géife sech ganz gutt verstoen.

Hie wier e Méindeg vu Vigo am Nordweste vu Spuenien mat engem Privatfliger op Abu Dhabi geflunn, esou d'Zeitung. Do géif hien am Emirates Palace wunnen, engem vun den deiersten Hoteller weltwäit.

Ugangs der Woch waren d'ABC an aner Medie sech awer nach sécher, datt de fréiere spuenesche Staatschef bei engem anere mächtegem Kolleeg, dem räiche Geschäftsmann Pepe Fanjul, Chef vum Zocker- an Immobilie-Konglomerat Fanjul, an d'Dominikanesch Republik ënner Dach komm wier. Dat huet d'Regierung vum Karibik-Staat awer dementéiert.

Matten an engem Korruptiounsskandal hat d'spuenescht Kinnekshaus e Méindeg bekannt gemaach, datt de Juan Carlos d'Land verloosse géif. D'Regierung huet e Mëttwoch insistéiert, hie wier net virun der Justiz geflücht. Och en Affekot vum Juan Carlos sot, hie géif der Justiz zur Verfügung stoen. De Premierminister Pedro Sánchez sot awer, hie wéisst net, wou den Ex-Kinnek wier.

Beim Skandal geet et ëm eng presuméiert Bestiechung beim Bau vun enger Héichgeschwindegkeetszuchstreck a Saudi-Arabien duerch e spuenescht Konsortium. De Juan Carlos soll 2008 100 Milliounen US-Dollar vun de Saudiaraber kritt hunn, well hien dat vermëttelt huet. Deemools war hien als Kinnek nach am Genoss vun der Immunitéit. Am Zesummenhang mat där Bestiechung gëtt hien awer wéinst Steierhannerzéiung a Geldwäsch no sengem Ofdanken 2014 verdächtegt. D'Iewescht Geriicht zu Madrid hat am Juni eng Enquête opgemaach.