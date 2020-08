Den US-President Trump wëll déi chinesesch Applicatiounen Tik Tok a WeChat an den USA verbidden, dëst via Dekret.

Den Dekret soll an 45 Deeg a Kraaft trieden, et sief et, een amerikanesche Betrib iwwerhëlt d'US-Branche vun deene jeeweilegen Applikatiounen. Hie wëll verhënneren, dass ee mat Bytedance, deem d'App TikTok gehéiert, Geschäfter mécht. A sengen Aen géing d'App eng Gefor fir déi national Sécherheet vun den USA duerstellen, well Bytedance d'App géing benotzen fir Informatiounen un d'chinesesch Regierung weiderzeleeden, wat bis elo nach net bewisen gouf.

Mam Dekret wëll den Trump och erzwéngen, dass d'US-Branchen un amerikanesch Betriber verkaf ginn, well se soss missten zougemaach ginn. Microsoft soll am Moment am Gespréich sinn, fir TikTok opzekafen. Den Deal kéint den Experten no fir 40-50 Milliarden US-Dollar finaliséiert ginn. Bis den 15. September soll Microsoft Zäit hunn, fir dësen an dréchen Dicher ze leeën. Wier et net de Fall, da wier d'App an den USA net méi ze kréien an ze benotzen. D'App gouf an den USA bis elo 175 Mol erofgelueden.

De chineseschen Ausseministère huet, wéi erwaart, negativ op dem Trump seng Decisioun reagéiert. Et wier een Akt vu politescher Manipulatioun an Ënnerdréckung, sou ee chinesesche Vertrieder. China géing déi legitim Rechter an Intresse vu chinesesche Betriber verdeedegen, sou de Ministère.

TikTok, Bytedance a Microsoft hu bis elo net op den Dekret vum US-President reagéiert.