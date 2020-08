Bei engem gréissere Feier op engem Haff an Däitschland hunn d'Pompjeeën dausende Schwäin, Lamaen a Schof virun de Flame gerett.

Fir iwwer 1.000 Schwäi koum awer all Hëllef ze spéit. Der lokaler Police no ass de Brand en Donneschdeg den Owend bei Dassel ausgebrach an huet sech direkt op e puer Ställ ausgebreet. D'Ursaach vum Feier ass nach onkloer. An der Tëschenzäit hunn d'Pompjeeën eng Biogasanlag an der Ëmgéigend misse virun de Flame schützen.

Eng 200 Leit waren Asaz. E Freideg hunn d'Ermëttlungen op der Plaz ugefaangen.

Den Haff vun der Universitéit Göttingen gëtt genotzt fir Fuerschungen iwwer Déierenzuucht an -haltung.