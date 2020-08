Vun e Samschdeg u gëtt an 3 Deeler vu Marseille an zu Saint-Tropez am Zentrum den obligatoresche Mond- an Nueseschutz agefouert.

Zu Saint-Tropez gëllt vun e Samschdeg Hallefnuecht u Maskeflicht, nodeems e puer Etablissementer hir Diere wéinst Corona-Fäll ënnert de Mataarbechter hu missen zoumaachen. Zwee Restaurante si betraff. France Bleu Provence no sinn 18 Employéeë positiv getest ginn. Clientë goufe bis elo nach keng an den Test geruff. An de leschte puer Wochen hunn ëmmer méi Biller vu Partyen op der Plage oder soss Plazen den Tour gemaach, op deene Leit ouni Mask a gestes barrières gefeiert hunn.

Och zu Marseille gëllt vu e Samschdeg u Maskeflicht bannent 3 festgeluecht Perimeteren. Am Quartier vum Vieux-Port gëllt vun 10 Auer moies bis 4 Auer an der Nuecht Maskeflicht an am Secteur vun der Escale Borély a vu La Plaine-Cours Julien vun 19 Auer u bis 4 Auer an der Nuecht. Dës kënnt no enger Hausse vun den Infektiounszuelen, zemools bei Leit tëscht 20 a 40 Joer.