Am Inselstaat Mauritius ass virun 2 Wochen ee Frachtschëff ënnergaangen. Dëst soll elo Ueleg verléieren, dee sech am Mier ausbreet.

Et wiere bis elo Ronn een Drëttel vun deene 4.000 Tonnen Ueleg, déi am Schëff sinn, ausgelaf. D'Autoritéite wieren ganz besuergt a fäerten eng Ëmweltkatastroph, sou d'Exekutivdirektorin vun der Mauritian Wildlife Foundation Deborah de Chazal.

Versich, d'Schëff ze stabiliséieren, respektiv den Ueleg ofzepompelen, si bis elo net gelongen, sou d'Regierung. Et wieren awer schonn eng Rëtsch Spären opgeriicht ginn, fir dass den Ueleg sech net op wichteg an geschützte Plazen ausbreet. Et géing och Hëllef aus dem Ausland kommen, well Mauritius d'Uelegkatastroph net eleng an de Grëff géing kréien. Am Laf vum Dag soll den Ëmweltministère sech mat Organisatiounen treffen, fir erauszefannen, wéi een am beschten den Ueleg soll ewechkréien.

Op der Insel liewen Dosende vun Déieren a Planzen, och am Waasser, déi vum Ausstierwe menacéiert sinn. Mangrovbëscher, Korallen a Fësch wieren an uerger Gefor an d'Land, dat fir d'éischt sou eng Situatioun matmaache muss, wier net genuch ekipéiert, fir et eleng hin ze kréien.

D'Frachtschëff Wakashio war bei der Pointe d'Esny un der Ostküst vun der Haaptinsel Mauritius ënnergaangen, nieft dem Duerf Mahébourg. Wéi et zum Onfall koum, ass nach net kloer. D'Schëff ass ënnert engem Fändel vun Panama gereest a war ënnerwee a Richtung Tubarão a Brasilien.

Mauritius gëllt als Paradäis fir Vakanz ze maachen, ass awer staark vum Klimawandel betraff, wéinst ënnert anerem dem Mieresspigel, deen erop geet an d'Wiederkonditiounen, déi ëmmer méi uerg ginn. Déi fréier franséisch Kolonie zielt ronn 1,3 Milliounen Awunner.