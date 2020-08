D'Zerstéierung vum brasilianesche Reebësch ass dramatesch gestigen. Bannent de leschten 12 Méint gouf am Verglach zu zejoert 1/3 méi Fläch ofgeholzt.

Déi illegal Ofholzung vum Amazonas-Reebësch huet weider zougeholl. No den Auswäertunge vum brasilianesche Weltraum-Institut Inpe goufen an de leschten 12 Méint (August 2019 bis Juli 2020) 34 Prozent méi Reebësch ofgeholzt am Verglach zu zejoert. D'Satelittebiller vum Inpe weisen, datt ronn 9.170 Quadratkilometer Reebësch zerstéiert goufen.

Dem Inpe no waren d'Bëschbränn an de leschten 12 Joer am Amazonas besonnesch schlëmm, dëst géif nach den allgemengeb Zoustand vum Reebësch verschlechteren. De Weltraum-Institut hat eleng am Juni 2020 ronn 2.200 Bränn observéiert.

Ëmweltorganisatioune fäerten, datt sech d'Situatioun am brasilianesche Reebësch weider net verbessert.

Schonn d'lescht Joer sinn an de brasilianesche Reebëscher vill Feieren ausgebrach, deemools goufen et déi schwéierste Bänn zanter méi wéi 20 Joer. Dozou kënnt dann elo ëmmer méi dacks nach den Iwwel vun illegaler Ofholzung. Donieft léisst d'Ëmweltpolitik a Brasilien ënnert dem President Jair Bolzonaro ze wënschen iwwereg. Dësen huet nämlech a sengem Walkampf annoncéiert, d'Amazonas-Regioun fir wirtschaftlech Zwecker ze benotzen. Dem Bolzonaro seng Ëmweltpolitik gouf international natierlech hefteg kritiséiert, dat ënner anerem vun den Industriestaate vum G7-Grupp.

Wéi geet et weider?

Mëtt Juli hat de brasilianesche President via en Dekret d'Brandrodung am Amazonas-Reebësch an am Fiichtgebitt "Pantanal" fir 120 Deeg verbueden. E puer Dausend Zaldote sollen d'Anhale vun dësem Vebuet kontrolléieren. De Vizepresident Hamilton Mourão huet an Tëschenzäit op Twitter den Erfolleg vum Projet "Gréngt Brasilien" gelueft, mat deem d'Ëmweltkriminalitéit am Amazonas bekämpft sollt ginn. Zanter Juni vun dësem Joer wier déi illegal Ofholzung deemno och zeréckgaangen.

Ëmweltschützer gesinn an dësem Projet allerdéngs keng direkt Léisung vum Probleem, d'Situatioun wier weiderhin op ville Plazen nach ëmmer ausser Kontroll. D'Brandrodung ass nämlech just eng vu ville Gefore fir de Reebësch, well och illegal Business mat Gold a Véi gemaach gëtt, dësen de Bëscher schuet, d'Schutzgebidder zerstéiert an déi indigen Populatioun verjot.