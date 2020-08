Indien ass alarméiert, wéinst der gigantescher Explosioun am Libanon, déi duerch d'Substanz Ammonium-nitrate provozéiert gouf.

Déi indesch Autoritéiten hunn nämlech an de leschten Deeg iwwerpréift, wéi et da mat de geféierleche Substanze bei hinnen am Land ausgesäit, an dobäi hu se ënnert anerem festgestallt, datt si nach bal 700 Tonnen Ammoniumnitrat am Hafe vu Chennai stockéiert hunn.

Déi ware viru 5 Joer mat 37 Container aus Korea importéiert an dunn awer vun der indescher Douane saiséiert ginn. Déi lokal Douanesverwaltung vu Chennai probéiert ze berouegen. Si verséchert, datt déi chemesch Substanze sécher stockéiert sinn an datt se deemnächst solle versteet ginn.

Am Hafe vu Beirut waren e Mëttwoch 2.750 Tonnen Ammoniumnitrat explodéiert. D'Zuel vun den Doudesaffer ass an Tëschenzäit op 150 geklommen, 5.000 Leit goufe blesséiert.