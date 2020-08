De Chef vun der Miliz huet an enger Usproch op der Tëlee ënnerstrach, datt d'Hezbollah näischt mam Hafe vu Beirut ze dinn hätt.

Si hätt do kee Waffelager, keng Rakéiten, keng Gewierer, keng Bommen, keng Munitioun a keen Nitrat.

D'Hezbollah huet staarken politeschen Afloss am Libanon, Kritiker soen, si géif e groussen Deel vum Hafen an der Haaptstad kontrolléieren. D'Miliz streit dat awer of.