Den US-amerikanesche Geheimdéngscht warnt, datt China, Russland an den Iran d'Presidentschaftswalen am Hierscht wéilte beaflossen.

Wéi et heescht, wéilt Russland de Kandidat vun den Demokraten Joe Biden blockéieren, wärend China an den Iran verhënnere wéilten, datt den aktuelle President Donald Trump zréckgewielt gëtt. Et wier ee besuergt iwwert déi aktuell an och potentiell Aktivitéite vun deenen 3 Länner, esou de Büro vum Geheimdéngschtkoordinateur DNI um Freideg.