China verurteelt d'Sanktiounen, déi d'USA géint d'Regierung vun Hongkong ausgesprach huet. Dës Moossname wiere "barbaresch".

Dat huet de Büro vun der chinesescher Regierung zu Hongkong um Samschdeg matgedeelt. Washington géing domadder seng "béis Absichten" weisen, Mënschen mat anti-chinesescher Haltung ze ënnerstëtzen an Onuerdnung zu Hongkong ze stëften.

D'USA haten dës Sanktiounen e Freideg verhaangen, well China mam neie Sécherheetsgesetz d'Rechter vun der Sonderverwaltungszon géing aschränken. Den US-Finanzministère geheit der hongkonger Regierungscheffin Carrie Lam an zéng héije Beamten vir, d'Autonomie vun der fréierer brittescher Kolonie anzeschränken. Dowéinst soll elo hiert Verméigen, dat an den USA stockéiert ass, agefruer ginn. US-Finanztransaktioune mam Carrie Lam an den zéng Beamten sinn och verbueden.

A China an zu Hongkong kommen dës Sanktiounen wéi gesot net gutt un. Den Hongkonger Handelsminister Edward Yau warnt virun negative Konsequenzen fir d'US-Entreprisen an der Finanzmetropole Hongkong.