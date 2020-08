Zu Lauenau an Niedersachsen mussen iwwer 4.200 Bierger den Ament vun de Pompjeeë mat Waasser versuergt ginn. Et kënnt nämlech keng Drëps méi aus dem Krunn.

10 Liter pro Persoun ginn zurzäit verdeelt, Behälter mussen d'Leit selwer matbréngen. Mat Drénkwaasser soll sech jidderee selwer versuergen an an de Geschäfter an der Ëmgéigend kafen. Stéit ginn opgefuerdert, de Waasserverbrauch op e Minimum ze reduzéieren.

Dräi Mol den Dag kréien d'Awunner vu Lauenau d'Méiglechkeet, Waasser sichen ze goen.

Schonn e Freideg den Owend hunn d'Autoritéite wësse gedoen, dass een esou mann wéi méiglech Waasser benotze soll, soss kéint d'Waassernetzwierk zesummebriechen. Och aner Beräicher vun der Gemeng si betraff. Eng Krisencellule gouf aberuff.