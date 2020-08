D'Maschinn vun der Airline SAS ass 10 Minutten ze fréi, an dach 1 Minutt ze spéit an Norwegen gelant.

D'Maschinn sollt an der Nuecht op e Samschdeg um 0.10 Auer zu Oslo-Gardermoen ukommen, ass awer um Punkt 0.00 an der norwegescher Haaptstad gelant. Obwuel de Fliger 10 Minutten ze fréi dru war, war e gläichzäiteg 1 Minutt ze spéit, well um Mëtternuecht sinn an Norwegen nei Reesaschränkungen a Kraaft getrueden. Reesender aus Frankräich, Tschechien, Monaco a Frankräich mussen nämlech zanter deem Zäitpunkt fir 10 Deeg a Quarantän.

Wéi d'Zeitung "Dagbladet" schreift, hätten d'Passagéier applaudéiert, wéi si um 0.00 Auer ukomm wieren. Op der Websäit FlightRadar24 steet awer, dass de Vol eréischt um 0.01 Auer Buedem gefaasst hätt.

60 Sekonnen, déi e groussen Impakt op déi 158 Leit hunn, déi aus Nice ugereest sinn. Alleguerte si gezwongen, a Quarantän ze goen, well si aus engem Gebitt kommen, dat op der norwegescher rouder Lëscht steet.