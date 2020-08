Um Sonndeg ass eng Donateurskonferenz fir dem Libanon no der Katastroph ze hëllefen, dat ënnert anerem mat den USA, Frankräich, China, Russland an Ägypten.

D'Leedung vum kuerzfristeg aberuffenen Treffen iwwerhuelen den UN-Generalsekretär Antonio Guterres an de franséische President Emmanuel Macron. Et geet drëm eng séier an direkt Hëllef fir d'Land z'organiséieren. Et bräicht ee medezinesch Hëllef, Liewensmëttel an d'Schoulen a Spideeler misste séier nees opgeriicht ginn.