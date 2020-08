Et si wuel déi brenzelegste Wale fir den Alexander Lukaschenko a senge 26 Joer un der Muecht.

De wäissrussesche President huet nämlech eng iwwerraschend Géignerin, d'Biergerrechtlerin Svetlana Tichanowskaja, an déi vill Oppositioneller hir Hoffnung setzen. Si ass ugetrueden, nodeems hire Mann, de bekannte Blogger Sergej Tichanowski, an de Prisong koum a vun der Wal ausgeschloss gouf.

Déi 37-Joer-al Tichanowskaja huet, hirer Equipe no, aus Sécherheetsmoossnam an der Nuecht op eSonndeg net Doheem geschlof. Hir Kanner hat si schonn an d'Ausland bruecht. Observateure ginn elo scho vu Walfälschung aus, a rechne mat enger Victoire fir de Lukaschenko. Onofhängeg international Wal-Observateuren op der Plaz sinn net zougelooss.

Offiziellen Angaben no, läit d'Walbedeelegung bis elo bei iwwer 45 Prozent. Vun e leschten Dënschden un kënnen d'Wäissrussen hir Stëmm ofginn. Éischt Resultater ginn sech um Sonndeg den Owend erwaart.