An enger Deklaratioun um Sonndeg de Moie recommandéieren d'Delegéiert vun der Grousser Rotsversammlung, datt 400 Taliban fräigelooss ginn.

D'Fräiloosse vun dëse Prisonéier huet als leschte Knackpunkt an de Friddensgespréicher am Afghanistan gegollt.

D'Berodungen an der afghanescher Haaptstad Kabul hunn och erginn, dass direkt eng Wafferou soll agefouert an dass mat de Verhandlungen soll ugefaange ginn.

D'USA an d'Taliban hate sech am Februar op en Ofkommes gëeenegt, dat et erméiglechen soll, d'US-Truppen aus dem Afghanistan zeréckzezéien. Dobäi ass den Austausch vun de Prisonéier tëscht der afghanescher Regierung an den Taliban negociéiert ginn.

Elo wou dësen Verhandlungen Rechnung gedroe gouf, kéinten d'Friddensgespréicher schonn an den nächsten Deeg ufänken, esou den afghaneschen President Ghani.