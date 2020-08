An Tschechien koum et e Samschdeg zu engem uerge Brand an engem Héichhaus, bei deem 11 Mënsche gestuerwen an 13 blesséiert goufen.

Wéi d'Police um Sonndeg matgedeelt huet, hätt ee Spuere vu Brandbeschleuneger op der Plaz fonnt. Ee Verdächtegen ass kuerz nom Brand festgeholl ginn. Hannergrond kéint e Familljesträit sinn. D'Feier war um 11. Stack vun engem 13-Stack-héijem Plattebau ausgebrach. Et ass déi schlëmmste Brandkatastroph an Tschechien zanter 30 Joer.