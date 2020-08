Offizielle Prognosen no soll hien iwwer 84% vun de Stëmme kritt hunn. De Lukaschenko regéiert zanter 26 Joer zu Minsk.

D'Oppositioun an hir Kandidatin Swetlana Tichanowskaya zweiwelt dat Resultat ferm un. Virun allem, well si just op knapp 7% vun alle Stëmme soll komm sinn. D'Tichanowskaja war ugetrueden, nodeems hire Mann, de bekannte Blogger Sergej, festgeholl an vun de Walen ausgeschloss gouf. An de leschte Wochen hat si massiv u Popularitéit gewonnen. Si hat ëmmer nees viru Walbedruch gewarnt.

An der Nuecht op e Méindeg koum et dowéinst dann och schonn zu deels massiven Demonstratiounen. Zu Minsk waren et reegelrecht Stroosse-Schluechten, wou d'Police Waasserwerfer an Tréinegas agesat huet.

Onofhängeg Wal-Observateure waren iwwregens a Wäissrussland och dëst Kéier net zougelooss.