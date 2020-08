Eng vun de prominentste Figure vun der Demokratiebeweegung, den Jimmy Lai, a weider 6 Persoune goufen am Kader vum neie Sécherheetsgesetz festgeholl.

D'Police huet d'Redaktiounsraim vun der Zeitung "Apple Daily" duerchsicht. An engem offizielle Statement huet déi lokal Police erkläert, dass 7 Persoune wéinst Bedruch géingen ënner Verdacht stoen an dowéinst festgeholl goufen. Genee Nimm goufe keng genannt, et sollen awer Mataarbechter vum Mediegrupp sinn. Eng Quell vun der Police huet AFP géintiwwer confirméiert, dass de Lai eng vun de betraffene Persoune wier.

Zanter dem Akraafttriede vum neie Gesetz Enn Juni ginn d'Autoritéite verschäerft géint d'Demokratiebeweegung vir. D'Gesetz erlaabt et den Autoritéiten, méi haart z'intervenéiere bei Aktivitéiten, déi kéinten eng Gefor fir déi national Sécherheet duerstellen. Verstéiss kéinte mat liewenslänglechem Prisong bestrooft ginn.

Am Juni hat den Jimmy Lai AFP géintiwwer gesot, dass hie virbereet wier op de Prisong. Am Interview hat hie betount, dass hien d'pro-demokratesch Protester net bereie géing. Dat sougenannte Sécherheetsgesetz huet hien als "Doudesstrof fir Hongkong" bezeechent.

Sämtlech Virwërf vun illegaler Zesummenaarbecht mam Ausland huet de Mediemogul zeréckgewisen. Senger Meenung no hätten d'Hongkonger e Recht drop, sech mat auslännesche Politiker ze treffen.

Nieft "Apply Daily" besëtzt de Lai och den "Next Magazine". Béid ënnerstëtzen d'Demokratiebeweegung a si mat Bléck op d'Zentralregierung zu Peking kritesch agestallt.

Scho virun dem Sécherheetsgesetz gouf den Jimmy Lai wéinst Participatioun un Demokratie-Protester ugeklot.