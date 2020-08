Eng Äschewollek vu 7km Héicht suergt an der Regioun den Ament fir Problemer am regionale Fluchtrafic, eng déck Couche un Äsche läit op Haiser an Autoen.

2010 war de Sinabung eng éischte Kéier nees ausgebrach, nodeems e joerhonnertelaang roueg war.