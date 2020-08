Dat huet d'Parteicheffin Saskia Esken e Méindeg de Moien op Twitter annoncéiert.

Jetzt ist es raus: @OlafScholz ist unser #Kanzlerkandidat. Gemeinsam mit Olaf, mit @spdde und @spdbt sind wir ein starkes Team. Wir freuen uns auf einen großartigen und erfolgreichen Wahlkampf.

Olaf hat den Kanzler-#Wumms 😉 — Saskia Esken (@EskenSaskia) August 10, 2020

D'SPD-Spëtzt huet sech eestëmmeg e Méindeg de Moie festgeluecht: de Vizekanzler a Finanzminister Olaf Scholz ass de Kanzlerkandidat fir d'Walen d'nächst Joer.

Dës fréizäiteg Nominatioun kënnt an deem Sënn iwwerraschend, well de Generalsekretär Lars Klingbeil annoncéiert hat, datt de Kandidat réischt wäert a gutt engem Mount designéiert ginn.

Den 62 Joer alen Olaf Scholz kuckt op eng laang politesch Karriär bei de Sozialdemokraten zeréck, mä dat bedeit net, datt hien net ëmstridde wier.

Olaf Scholz ass SPD-Kanzlerkandidat / Reportage Roy Grotz

Oh nee, beileiwen net, mä u sech ass et natierlech och e logesche Choix, datt de Scholz als Kanzlerkandidat an d'Course geet d'nächst Joer. Als Vizekanzler a Finanzminister an der Regierung vun der Kanzlerin Merkel bitt sech dëse Choix natierlech un, mä dat gesäit effektiv nach laang net jiddwereen esou bei de Sozialdemokraten: sou ass nach dëser Deeg am Internet eng NO-laf-Campagne vu Scholz-Géigner am Internet lancéiert ginn. Alles gouf dru gesat, de fréiere Buergermeeschter vun Hamburg nach als Kanzlerkandidat ze verhënneren. Deem huet d'SPD-Spëtzt een Enn gesat. Den Olaf Scholz muss elo fir d'Genossen untrieden.

Wéi d'Parteispëtzt Esken a Walter-Borjans zum Vize-Kanzler steet, kann ee sech liicht ausdenken. Ëmmerhi war deen Duo de Géigner-Part vum Scholz bei de Wale fir d'SPD-Présidence an d'Saskia Esken hat et dem Scholz esouguer ofgesprach e "gruete Sozialdemokrat" ze sinn.

Dës Gehässegkeete mussen elo nees vergiess sinn, mä wäerten ëmmer um Image vum Scholz peche bleiwen.

Wéi dee sech zu enger weiderer Oplag vun enger grousser Koalitioun mat den Uniouns-Parteien positionéiert ass natierlech spannend. Den Ament schléit de Pendel bannent der SPD-Spëtzt kloer no lénks, wëll nach iwwert de Weekend eng Lénks-Koalitioun mat Die Linke an deene Gréngen als nei progressiv Koalitioun op Bundes-Niveau propagéiert gouf. Eng Iddi, fir déi de Scholz Sympathien huet, mä aktuell hätt esou eng Dräier-Koalitioun emol iwwerhaapt keng politesch Majoritéit.

An dann ass jo och nach net gewosst, wien d'Uniounsparteie géint de Scholz an d'Course schécken. Et schéngt e männleche Géigner ze ginn, woubäi Markus Söder, Armin Laschet an Friedrich Merz déi bescht Chancen op dës Nominatioun dierften hunn. Dat ass awer réischt vum CDU-Parteikongress am Dezember de Fall.

Bis dohinner profiléiert sech alt schonn den Olaf Scholz, dat ganz mat senger sprocker, hanseatescher Natur, e Politiker, dee sech vum Innensenator a Buergermeeschter vun Hamburg zum Aarbechtsminister an elo ebe Finanzminister no vir geschafft huet.

Ënner Beschoss war hien zulescht an der Wirecard-Affär. Zesumme mam Peter Altmaier hat sech de Scholz iwwerdeem an der Corona-Pandemi een Numm als Krisemanager gemaach. E Profil, deen dem potenzielle Successeur vun der Angela Merkel gutt zu Gesiicht steet oder fir et mam Scholz senge Wierder ze soen: "mit Wumms" an de Walkampf.