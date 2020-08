Bei senger Visitt e Méindeg huet den amerikanesche Gesondheetsminister déi taiwanesch Reaktioun op d'Corona-Pandemie gelueft.

Et wier eng vun den erfollegräichste Reaktioune gewiescht, sou de Minister. D'Visitt gouf vun de chineseschen Autoritéiten uerg kritiséiert. Aus der Siicht vun Peking ass Taiwan nach een Deel vu China, dee mat der Volleksrepublik erëm vereenegt sollt ginn, noutfalls och duerch militäresch Interventioun. Den US-Autoritéiten no ass den Azar ee vun de wichtegste Vertrieder vun den USA, deen zanter 1979 d'Regierung vun Taiwan besicht.

Mat senger Visitt mat der Presidentin Tsai Ing-Wen wéilt d'USA seng déif Partnerschaft, ënnert anerem a puncto Sécherheet, Handel a Gesondheet, ënnersträichen, sou den US-Minister. Hie wéilt och Wäerter wéi Demokratie a Fräiheet verstäerken.

Tsai huet fir déi amerikanesch Ënnerstëtzung Merci gesot, fir der Weltgesondheetsorganisatioun bäizetrieden. Politesch Iwwerleeunge sollten ni Virrang hunn op d'Recht op Gesondheet, sou d'Presidentin vun Taiwan. China huet bis elo all Kandidatur vun Taiwan blockéiert, fir Member vun der WHO ze ginn.

Iwwerdeems d'USA d'Reaktioun vun Taiwan a puncto Pandemie lueft, kritiséiere si och déi vu Peking. Virun allem hätt Peking den Ausbroch vun der Pandemie am Ufank verschleiert.

Duerch rigouréis Grenzkontrollen an Tracing ass et Taiwan gelongen, trotz der Proximitéit un d'chinesescht Festland, d'Ausbreedung vum Virus ze verhënneren. Zanter e Méindeg goufen an Taiwan bis elo manner ewéi 500 Infektiounen a 7 Doudesfäll registréiert.