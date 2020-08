D'Frachtschëff "Wakashio" verléiert Dausenden Tonnen Ueleg an engem ekologesch wäertvolle Mieresgebitt viru Mauritius. D'Kritik un der Regierung wiisst.

Mauritius - do denkt een un dramhaft Stränn a faarweg Korallen, kristallblo Buchten a kleng Fëscherbooter. Ma d'Vakanzeparadäis ass an heller Opreegung, well ee japanescht Frachtschëff virun zwou Wochen op Grond gelaf ass. Zanter leschten Donneschdeg leeft elo Ueleg an d'Mier - an dat an der Géigend vun direkt e puer Naturschutzgebidder.

© AFP

De Weekend iwwert huet sech d'Ëmweltkatastroph weider zougespëtzt. Dausende Fräiwëlleger kämpfe mat Biesemen an aneren einfache Géigestänn géint den Ueleg, dee sech ëmmer weider ausbreet. Well et um néidege Material feelt, hu lokal Medien Uleedunge publizéiert, wéi een aus alldeegleche Géigestänn Barrièrë bastelt, déi um Waasser schwammen an esou den Teppech aus Ueleg stoppe sollen.

Iwwer 1.000 Tonnen Ueleg bis ewell ausgelaf

Ronn 1.000 Tonnen Ueleg si bis e Sonndeg aus dem Frachtschëff "Wakashio" ausgelaf, deen zanter dem 25. Juli e puer Kilometer virun der Küst vu Pont d'Esny läit. Dat japanescht Schëff war um Wee vu China a Brasilien, wéi et aus bis elo ongekläerte Grënn viru Mauritius op Grond gelaf ass. Et hat ronn 3.800 Tonnen Ueleg an 200 Tonnen Diesel u Bord.

Déi japanesch Firma Mitsui, déi d'Schëff bedreift, huet e Sonndeg bestätegt, datt knapp 1.000 Tonnen Ueleg bis ewell ausgelaf sinn. De Südostwand suergt aktuell dofir, datt den Ueleg direkt a Richtung Küst gedriwwe gëtt. E Samschdeg hat d'Regierung bekannt ginn, datt 250 Tonnen Ueleg aus dem Schëff konnte gepompelt ginn. Bis zu 2,50 Meter héich Wellen hunn d'Aarbechten awer schwiereg gemaach.

Lokale Medien no war d'Schëff e Sonndeg kuerz virdrun auserneenzebriechen, wat bis ewell awer nach net geschitt ass.

Den Uelegteppech huet sech mëttlerweil iwwert déi komplett Ostküst vu Mauritius ausgebreet, op enger Längt vun e puer Dose Kilometer. Greenpeace Afrika schwätzt vun der "schrecklechster Ëmweltkatastroph an der Geschicht vum klengen Inselstaat". Doudeg Fësch a mat Ueleg verknaschten Déiere goufe schonn un d'Küst gedriwwen. "D'Verschmotzung, den Ueleg, huet d'Plagen erreecht. Et ass massiv, a mir wëssen net emol, wéi mir domadder ëmgoe sollen. Ech kucken op d'Waasser an Ueleg schwëmmt drop. Wat solle mir maachen? Mir hu keng Moyenen, net déi néideg Technologie an net d'Kapazitéit fir dës enorm Mass un ausgelafenem Ueleg", sou de Sunil Dowarkasing vu Greenpeace Mauritius.

© AFP

Kritik un der Regierung



D'Regierung huet dowéinst no internationaler Hëllef gefrot. Déi éischt franséisch Experte vun der franséischer Insel Réunion, déi nëmmen 200 Kilometer westlech vu Mauritius läit, sinn op der Plaz ukomm. Och d'Vereenten Natiounen hunn ugekënnegt, Mauritius dobäi ënnerstëtzten ze wëllen, fir d'Ëmweltkatastroph esou kleng wéi méiglech ze halen.

Ëmweltschützer kritiséieren zanter Laangen, dass d'Regierung vum Premierminister Pravind Jugnauth a senger "Militanter Sozialistescher Beweegung" (MSM) zwar vun Nohaltegkeet a gréngem Tourismus schwätzt, awer Ëmweltaktiviste wéineg Zouwendung schenkt. Dat géing sech de Kritiker no och elo beim Ëmgang mat der Uelegkatastroph weisen. D'Regierung hätt fir d'éischt behaapt, alles ënner Kontroll ze hunn, fir dunn, wéi den Ueleg bis ausgelaf ass, den Ëmweltnoutstand auszeruffen an d'Bevëlkerung dozou opzeruffen, sech vun de Plagen ewechzehalen, sou den Ëmweltaktivist Ashok Subron géigeniwwer vun der AFP.